تموين الإسكندرية: لدينا مخزون آمن من السلع الاستراتيجية

أجرى اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية برافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى عدة جولات على مخازن السلع الاستراتيجية بأنحاء المحافظة.

وتفقد مخازن الجملة للسلع الغذائية الاستراتيجية وكفائة هذه المخازن وإجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة بالمخازن حفاظا على السلع وسلامة تخزينها.

كذلك تفقد المخزون من السلع الغذائية الاستراتيجية وكمياتها وسيستم الصرف.

كما شدد على المسؤلين بهذه المخازن على تعزيز الأرصدة من السلع أولا بأول وزيادة الاتاحة من السلع حتى لا يتم نقص فى أى سلعة فى أى وقت تحت اى ظرف.

كما استعرض وكيل الوزارة السلع التموينية والسلع الحرة واصنافها وأسعارها وشدد على تيسير وسهولة الصرف للبقالين ومشروع جمعيتي حتى يتمكن المواطن السكندرى من صرف مستحقاته من خلال تنوع منظومة السلع المتاحة.

و فى نهاية الجولات أكد وكيل الوزارة خلاا تصريحات صحفية، أن مديرية تتابع أرصدة السلع الاستيراتيجية يوميا وان لدينا مخزون استيراتيجى كافى وأمن من السلع الأساسية والتموينية ولا يوجد اى نقص فى اى سلعة غذائية على مستوى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.