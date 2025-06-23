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رياضة

سيناريو صعب، كيف يتأهل الهلال السعودي لدور الـ16 بكأس العالم للأندية

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

كأس العالم للأندية، يستعد فريق الهلال السعودي، للمواجهة المرتقبة أمام باتشوكا المكسيكي، يوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة والحاسمة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وتعادل الهلال السعودي مع ريد بول سالزبورج النمساوي بدون أهداف في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

فرص تأهل الهلال السعودي لدور ال16 بكأس العالم للأندية 

وهناك فرصة لتأهل الهلال لكأس العالم للأندية حال الفوز على باتشوكا، حيث إن رصيده سيكون 5 نقاط، وينتظر خسارة أيا من الريال وسالزبورج، ويتأهل رفقة المنتصر منهما.

وتعادل الهلال يعني خروجه رسميا من المونديال، ولكن حال انتصر، وتعادل ريال مدريد وسالزبورج، تتساوى الأندية الثلاثة في الرصيد (5)، ووقتها يجب على الهلال أن ينتصر بفارق هدفين، مع انتهاء المباراة الأخرى بالتعادل السلبي.

وتنص لوائح بطولة كأس العالم للأندية 2025، على أنه في حال تساوت جميع فرق المجموعة في جميع الأمور التنافسية، يتم الاحتكام للتالي:


 أكبر عدد من النقاط في المواجهات المباشرة (تعادل الهلال سلبيا مع سالزبورج و1-1 ضد ريال مدريد).

-أعلى فارق أهداف في المواجهات المباشرة (لا يوجد فارق أهداف في مباراتي الهلال السابقتين).

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.

-أعلى فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة (وهنا يمكن للهلال أن يتأهل، ولكن حال انتصر على باتشوكا بفارق هدفين).

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.


أعلى عدد نقاط للسلوك الانضباطي (عدد البطاقات الصفراء والحمراء للاعبين والجهاز).

 

موعد مباراة الهلال وباتشوكا 

ويحتضن ملعب “جوديس بارك”، مباراة الهلال ضد باتشوكا المكسيكي يوم الجمعة المقبل، عند تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت السعودية ومصر.

ويملك فريق الهلال، نقطتين في رصيده بعد تحقيق التعادل في مباراتيه مع ريال مدريد 1-1، وسالزبورج دون أهداف.

 

ترتيب مجموعة الهلال وريال مدريد 

 

ورغم محاولات زعيم آسيا خطف هدف الفوز خلال المباراة إلا أن التنظيم الدفاعي لفريق سالزبورج نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة.

 

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