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حوادث

قوات الحماية تواصل رفع أنقاض عقار شبرا المنهار

عقار شبرا مصر المنهار
عقار شبرا مصر المنهار

تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة رفع أنقاض عقار شبرا المنهار للتأكد من وجود عالقين من عدمه أو أشخاص تصادف مرورهم أثناء إنهيار العقار.

إخلاء عقار مجاور لعقار  شبرا مصر المنهار

وأخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة سكان عقار مجاور لعقار شبرا المنهار تحسبًا لأي طوارئ.

استخراج شخصين من أسفل أنقاض عقار شبرا مصر المنهار

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في استخراج شخصين من أسفل أنقاض عقار شبرا مصر المنهار، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما يواصل رجال الحماية المدنية عمليات البحث.

انهيار عقار بشبرا مصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط  عقار، بمنطقة بشبرا مصر، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين ان العقار المنهار مكون من 3 طوابق، وقد تجمع الأهالي حول المكان فى محاولة منهم لإنقاذ أشخاص قد يكونوا تحت الأنقاض.

وتم فرض كردون أمنى حول منطقة الحادث، وبدأ رجال الحماية المدنية فى التعامل مع الحادث، فيما تواجد عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.

واخطرت الجهات المختصة للتحقيق فى أسباب انهيار المنزل.

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