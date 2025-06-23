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أخبار مصر

الرعاية الصحية: هدفنا أن تكون مصر من كبرى وجهات السياحة العلاجية عالميا

هيئة الرعاية الصحية،
هيئة الرعاية الصحية، فيتو

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حملة توعية تسلط الضوء على كيفية تلقي غير المصريين للخدمات الطبية داخل منشآت الهيئة، من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، وبرنامج السياحة العلاجية «نرعاك في مصر».

أكدت هيئة الرعاية الصحية أنه لا تقتصر على خدمة المواطنين المصريين فقط، بل توفر كذلك منظومة متكاملة للرعاية الصحية لغير المصريين من خلال البرنامج المتخصص "نرعاك في مصر"، والذي أُطلق ضمن مشروع السياحة العلاجية كأحد برامج منظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

تقديم خدمات طبية لأكثر من 24 ألف وافد من مختلف دول العالم

 

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن برنامج «نرعاك في مصر» يمثل نافذة مصر إلى العالم في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن مستشفيات الهيئة نجحت في تقديم خدمات طبية لأكثر من 24 ألف وافد من مختلف دول العالم، بنمو إيرادات 3 أضعاف في الإيرادات عن الأعوام السابقة، واستقطبت حالات من 97 دولة.

وأشار إلى أن البرنامج يقدم حزم خدمات مبتكرة وشاملة، تتضمن رعايات طبية متقدمة، واستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات، إضافة إلى شبكات طبية واسعة بالتعاون مع شركات التأمين الدولية والمستشفيات الخاصة، وكل ذلك بأسعار تنافسية ووفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأكد السبكي على أن جودة الخدمات الطبية تمثل أولوية قصوى لدى الهيئة، مشيرًا إلى أن مستشفيات مثل شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي مؤهلة على أعلى مستوى، وتحمل اعتماد الجودة من اللجنة الدولية المشتركة JCI، مما يضعها في مصاف المستشفيات العالمية المؤهلة لتقديم خدمات السياحة العلاجية.

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واختتمت هيئة الرعاية الصحية  بالتأكيد على أن مصر، ومستشفياتها ومنها من مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقدم رعاية صحية متكاملة ومتميزة، تليق بمكانتها وتناسب تطلعات الوافدين الباحثين عن جودة العلاج وكرم الضيافة.

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