دليل التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل وأهم المستندات المطلوبة

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن المستندات المطلوبة لتسجيل الأسر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تتيح الاستفادة من خدمات صحية مميزة لكافة أفراد الأسرة في إطار حرص الدولة على دعم صحة المواطن وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة.

مستندات التسجيل

أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن مستندات التسجيل تقدم صور مع ضرورة الاطلاع على الأصل وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي للعائل (سارية - وجهين).

صور بطاقات الرقم القومي للزوجة والأبناء سارية - وجهين

صور شهادات ميلاد مميكنة للأبناء تحت سن 15 سنة.

إيصال مرافق حديث (كهرباء/مياه/غاز) أو عقد إيجار موثق أو أي مستند رسمي يثبت محل الإقامة.



مستندات الدخل وفقًا لمتطلبات الإدارة المالية

وتضمنت مستندات الدخل وفقًا لمتطلبات الإدارة المالية:

إقرار من صاحب العمل بخصم اشتراك التأمين الصحي الشامل للمستفيد من القطاع الخاص.

إقرار ضريبي للمستفيد في حالة العمل الحر.

في حال عدم وجود الإقرار الضريبي، يتم تقديم إفادة من الضرائب بعدم فتح نشاط.

إفادة من لجنة غير القادرين لغير المشتركين حال حصولهم على موافقة اللجنة.

في حال المستفيد من معاشات التضامن الاجتماعي، يقدم إفادة من وزارة التضامن بذلك أو بطاقة تكافل وكرامة سارية.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة تقديم هذه المستندات لإتمام عملية التسجيل والاستفادة من خدمات التأمين الصحي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتوفير "تأمين صحي شامل... لكل المصريين

جدير بالذكر أن التأمين الصحي الشامل يطبق على عدة مراحل وقد طبقت المرحلة الأولى في محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان.

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