ماركا تفتح قضية رودريجو من جديد مع ريال مدريد

أعادت صحيفة ماركا الإسبانية، فتح أزمة البرازيلي رودريجو جوس مهاجم ريال مدريد، مع الملكي.

وأكدت الصحيفة أن رودريجو يواجه مرحلة حرجة في مسيرته، وتراجع أداؤه في الموسم الماضي، حيث سجل هدفًا واحدًا وأربع تمريرات حاسمة في آخر 25 مباراة.

وتابعت الصحيفة أن فقدان رودريجو ثقته بنفسه جعله يتجول في الملعب كمن يبحث عن شيء مفقود.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشابي ألونسو مدرب الريال الجديد، أخذ وقتًا لإعادة ضبط رودريجو.

واضافت: في أول مباراة تحت قيادة ألونسو، قدم رودريجو تمريرة حاسمة، لكنه لم يكن في أفضل حالاته.

واكملت: ضد باتشوكا، استُبعد الونسو من التشكيلة الأساسية ولم يشارك أو يقم بعمليات الإحماء، مما أثار تساؤلات حول مكانته في نظام المدرب.

واتمت هذا المشهد أعاد فتح "قضية رودريجو"، خاصة مع تنافس لاعبين شباب مثل أردا وماستانتونو، وتغييرات في التشكيلة.

وشهدت الفترة الأخيرة انتشار العديد من التقارير حول مستقبل اللاعب البرازيلي رودريجو جوس مهاجم ريال مدريد والتي ربطته بالرحيل عن الفريق.

واختلفت التقارير بين إمكانية رحيل اللاعب بالفعل عن الفريق تارة وبين رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد على الأقل لموسم آخر تارة أخرى.

رودريجو يطلب راتبًا كبيرًا للموافقة على الرحيل عن ريال مدريد



وأكد تقرير حديث أن رودريجو جوس وضع شرطًا واضحًا للنظر في رحيله عن ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن اللاعب اشترط في حال رحيله عن الريال أن يحصل على عقد بقيمة 12 مليون يورو صافي في الموسم الواحد.

وقد أدى هذا الطلب على الراتب، الذي من شأنه أن يضعه بين الأعلى أجرًا في كرة القدم الأوروبية، إلى إثارة التوتر بين الأندية التي كانت تراقب وضعه عن كثب، وخاصة أرسنال، الذي أظهر اهتمامًا متجددًا به بعد موسم من الصعود والهبوط.

منذ فبراير الماضي، تراجعت أرقامه بشكل واضح، حيث سجل من هذا الوقت هدف واحد وقدم ثلاث تمريرات حاسمة فقط، مما ألقى الشكوك حول دوره في مشروع تشابي ألونسو الجديد.

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