استخراج شخصين من أسفل أنقاض عقار شبرا المنهار

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في استخراج شخصين من أسفل أنقاض عقار شبرا مصر المنهار، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما يواصل رجال الحماية المدنية عمليات البحث.

انهيار عقار في شبرا مصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط عقار بمنطقة شبرا مصر، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط عقار مكون من 3 طوابق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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