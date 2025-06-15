الأحد 15 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

تامر عاشور يبدأ تحضيرات ألبومه الجديد قريبا

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

يستعد المطرب تامر عاشور ، للعمل علي تجهيزات ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة، بعد تحسن حالته الصحية، بعد العملية التي أجراها مؤخرا وهي “الرباط الصليبي” وذلك بعد آخر ألبوماته ياه الذي طرح خلال شهر يناير الماضي 

ألبوم تامر عاشور 

ومن المفترض أن يعقد تامر عاشور جلسات عمل مكثفة بعد تعافيه لتجهيز ألبومه، خاصة أنه كان قد سجل عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، ولكنها لم تدخل ألبومه الأخير “ياه”، ومن المتوقع أيضا أن يتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الذين كانوا سببا من أسباب نجاح أغانيه، ومن أبرز تلك الأسماء محمود عليم، وعمرو الشاذلي، ومرو الخضري  

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ألبوم تامر عاشور الجديد “ياه ”

وسيطرت الدراما والأحزان على ألبوم تامر عاشور ، وهو ما اعتاده الجمهور منه، ولكنه أيضا أضاف لمسته  الرومانسية من خلال أغنية “قصر بعيد” التي تعد الأغنية الرومانسية الوحيدة في الألبوم.

 

الألبوم الجديد يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد.. وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

 

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا ما كرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

 

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