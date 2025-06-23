الأفضل بين الحراس، أرقام ياسين بونو في كأس العالم للأندية (فيديو)

كأس العالم للأندية، تألق المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، في مباراته أمام سالزبورج النمساوي، في المباراة التي جمعت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.



وكان لبونو الفضل في الحفاظ على نظافة شباكه، وإنهاء اللقاء بالتعادل السلبي ليحصل على أفضل لاعب في المباراة.

تصدر بونو لهدف محقق أمام سالزبورج

انقاذ تاريخي من ياسين بونو لفرصة من سالزبورغ😰 pic.twitter.com/K3Nd8SUPIu — EPL World (@EPLworld) June 22, 2025





وكان الهلال قد حصل على النقطة الأولى بعد التعادل أمام ريال مدريد بهدف لمثله،في الجولة الأولى بعد تألقه في التصدير لركلة جزاء للاعب ريال مدريد الأوروجواياني فالفيردي.

أرقام ياسين بونو في كأس العالم للأندية حتى الآن

تصدى لركلة جزاء أمام ريال مدريد في الجولة الأولى

حافظ على نظافة شباكه في الجولة الثانية

حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال وسالزبورج و11 تصدي + 8 من كرات داخل المنطقة.



8,20 معدل تقييم من sofascore

المخصص في الإحصائيات.

رجل مباراة سالزبورغ والهلال

فيما يستعد فريق الهلال السعودي، للمواجهة المرتقبة أمام باتشوكا المكسيكي، يوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة والحاسمة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال وباتشوكا

ويحتضن ملعب “جوديس بارك”، مباراة الهلال ضد باتشوكا المكسيكي يوم الجمعة المقبل، عند تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت السعودية ومصر.

ويملك فريق الهلال، نقطتين في رصيده بعد تحقيق التعادل في مباراتيه مع ريال مدريد 1-1، وسالزبورج دون أهداف.

وتعادل الهلال السعودي مع ريد بول سالزبورج النمساوي بدون أهداف في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ترتيب مجموعة الهلال وريال مدريد

ورغم محاولات زعيم آسيا خطف هدف الفوز خلال المباراة إلا أن التنظيم الدفاعي لفريق سالزبورج نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة.

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