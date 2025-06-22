تنسيق الجامعات 2025، الفئات المستثناة من اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2025 ، أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، في الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للالتحاق بها، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

الفئات المستثناة من اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية

ويستثنى من ذلك الأبطال الدوليون والأولمبيون وكذلك المتفوقين رياضيًّا أبطال الجمهورية من طلاب الثانوية العامة المشمولين بنظام التفوق الرياضي الرسمي بالدولة المشاركين خلال الثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية، مع تقديم ما يثبت ذلك من الاتحاد الرياضي واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وكذلك الطلاب الوافدين.

الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للالتحاق بها؟

هناك عدد من الكليات التي تشترط أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات للالتحاق بها، بعد أن يتم ترشيحه لها من جانب مكتب التنسيق وهي كالتالي:

1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان – دمياط – بنها – بني سويف).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات التربية الرياضية

خطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025 على موقع التنسيق

يجب على الطالب الراغب في التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، في إحدى الكليات المذكورة سلفا اتباع هذه الخطوات:

يجب على الطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــا.

يختار الطالب التسجيل في صفحة اختبارات القدرات 2025.

تبدأ عملية التسجيل بإدخال الرقم القومي للطالب.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به في امتحانات الثانوية العامة.

تظهر للطالب بياناته الشخصية فور إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس.

يجب على الطالب التأكد من صحة البيانات الشخصية مثل المحافظة والإدارة التعليمية التابع لها، واسم مدرسته، والشعبة سواء علمي علوم أو رياضة أو أدبي.

يختار الطالب نوع اختبار القدرات الذي يرغب في تأديته وفقا للكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

يقوم الطالب بسداد رسوم الاختبار من خلال الدفع الإلكتروني.

يقوم الطالب بطباعة إيصال التسجيل عقب إتمام عملية سداد الرسوم، ويشمل نوع اختبار القدرات الذي اختاره، بالإضافة إلى موعد ومكان أداء الاختبار.

وكان السيد قنديل رئيس جامعة حلوان رئيس اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026 استعرض أهم التعليمات الخاصة بإعداد بنوك الأسئلة لاختبارات قدرات قطاعات الفنون والتربية الموسيقية، والتي شملت تحقيق التوازن، واختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية، مع تناسب هذه الموضوعات مع الوقت الحالي والتطورات الحديثة.

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