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أخبار مصر

آخر فرصة للصيدليات للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية

الأدوية منتهية الصلاحية
الأدوية منتهية الصلاحية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فرصة أخيرة للصيدليات للتخلص من الأدوية  المنتهية الصلاحية حيث ينتهي التسجيل ضمن مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية في 30 يوليو 2025.

 فترة 3 أشهر للانتهاء من سحب الموزعين لكافة الأدوية 

 

وقالت هيئة الدواء المصرية: ستبدأ بعد 30 يوليو فترة 3 أشهر للانتهاء من سحب الموزعين لكافة الأدوية التى تم تسجيلها من الصيدليات.

وتعد المبادرة أحد أوجه الشراكة بين كافة الاطراف بالسوق الدوائي من المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التخلص من كافة الادوية المنتهية الصلاحية بدات بالمرحلة الحالية الخاصة بالتسجيل على الرابط ويليها المرحلة الخاصة بالسحب لمدة 3 أشهر لسحب الوحدات من خلال الموزعين والشركات. 

كما تم تشكيل لجنة مركزية للاشراف علي المبادرة برئاسة هيئة الدواء وممثلين عن نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الأدوية، والغرفة التجارية، لمتابعة التنفيذ وتذليل كافة العقبات، إلى جانب تشكيل لجان متابعة فرعية في كافة محافظات الجمهورية من فروع الهيئة بالمحافظة وممثلين من كافة الأطراف المشاركة، تختص بمتابعة تنفيذ المبادرة حرصًا علي أعلى معدلات التسجيل والرصد لكافة العبوات الدوائية منتهية الصلاحية فى المرحلة الحالية.

موعد نهائى للتسجيل الصيدليات للوحدات منتهية الصلاحية

 


وأكدت هيئة الدواء المصرية مد فترة التسجيل على الرابط الخاص بالمبادرة الى 30 يوليو المقبل كموعد نهائى للتسجيل الصيدليات للوحدات منتهية الصلاحية ويعقبها استمرار عمل اللجان المركزية والفرعية فى المرحلة المقبلة لمدة 3 أشهر حتى 30 أكتوبر لمتابعة كافة الموزعين والشركات بالسوق الدوائى فى تنفيذ إجراءات سحب الوحدات منتهية الصلاحية التى تم تسجيلها.

وفي سبيل مشاركة كافة المؤسسات الصيدلية في المبادرة يتم تقديم تقرير مفصل حال امتناع المؤسسة الصيدلية عن تسجيل الوحدات المنتهية الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها، كما يمكن الإبلاغ عن المؤسسات المخالفة.
 

ناشدت هيئة الدواء المصرية جميع الصيدليات بالمحافظات تسجيل البيانات اللازمة على الرابط الإلكتروني المخصص للمبادرة وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه.

أكدت  هيئة الدواء المصرية استمرار لجان المراقبة بإشراف هيئة الدواء وبالتنسيق مع الجهات المختصة حتى انتهاء مبادرة سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من كافة  المؤسسات الصيدليات.

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يأتي ذلك في إطار متابعة قرار هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025، وانطلاقا من الاختصاصات الرقابية والتنظيمية لهيئة الدواء المصرية؛ حيث تهدف مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.

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