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سياسة

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد وذكرى ثورة 30 يونيو

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

توجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالتهنئة للشعب المصري، بمناسبة ذكرى العام الهجري الجديد، وثورة 30 يونيو.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة عددا من طلبات موجهة للحكومة بشأن مشكلات المدارس.

1446 عاما على هجرة الرسول الكريم 

وقال رئيس الشيوخ في بداية الجلسة العامة: ألف وأربعمائة وستة وأربعون عامًا مضت على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخوله المدينة التي أضحت برسالته "المدينة المنورة"، فقد أضاءها بكلام الله ومنهجه القويم، لتنطلق الدعوة الإسلامية الخالدة من تلك البقعة المباركة إلى العالمين. 

تزامن الهجرة النبوية مع ذكرى ثورة 30 يونيو 

وتابع: واليوم وقد هلت علينا هذه المناسبة الدينية العطرة، ليتصادف تزامنها هذا العام مع الاحتفال بالذكرى الثانية عشر لثورة الثلاثين من يونيو، وهي مناسبة وطنية غالية على كل أبناء الوطن. 

نستلهم مجموعة من القيم الأخلاقية والوطنية 

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن هاتان المناسبتان جاءتا لنستلهم من روحهما جملة من القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية التي نحيا بها كما أراد الله لنا، فنحن أمة القيم ومكارم الأخلاق، كما نستلهم منهما أيضًا أهمية العمل الجاد والتسامح والتعاون والعمل والبناء وحب الأوطان والذود عن مقدساتها والدفاع عن مقدراتها وصون أمنها وحمايتها. 

وقال رئيس مجلس الشيوخ: ونحن إذ نحتفل بهاتين المناسبتين، أتشرف بأن أتقدم باسمي واسمكم بخالص التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، سائلين الله تعالى أن يجعله عام خير وأمن ورخاء علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

واختتم رئيس الشيوخ حديثه بالقول: حفظ الله مصر وقيادتها الحكيمة وشعبها الأبي، إنه نعم المولى ونعم النصير.

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