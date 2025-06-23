موعد مباراة الهلال السعودي وباتشوكا بكأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، يستعد فريق الهلال السعودي، للمواجهة المرتقبة أمام باتشوكا المكسيكي، يوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة والحاسمة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال وباتشوكا

ويحتضن ملعب “جوديس بارك”، مباراة الهلال ضد باتشوكا المكسيكي يوم الجمعة المقبل، عند تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت السعودية ومصر.

ويملك فريق الهلال، نقطتين في رصيده بعد تحقيق التعادل في مباراتيه مع ريال مدريد 1-1، وسالزبورج دون أهداف.

وتعادل الهلال السعودي مع ريد بول سالزبورج النمساوي بدون أهداف في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ترتيب مجموعة الهلال وريال مدريد

ورغم محاولات زعيم آسيا خطف هدف الفوز خلال المباراة إلا أن التنظيم الدفاعي لفريق سالزبورج نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة.

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