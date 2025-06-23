محافظ شمال سيناء ووزير الثقافة يفتتحان بيت ثقافة قاطية

افتتح اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، اليوم الإثنين، قصر ثقافة قاطية، في قرية قاطية بمركز بئر العبد، تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

محافظ شمال سيناء ووزير الثقافة يفتتحان بيت ثقافة قاطيه

من جانبه أكد وزير الثقافة علي أن بيت ثقافة قاطية يتكون من:مكتبة للكبار، مكتبة للاطفال، مكاتب إدارية، صالة أنشطة، وذلك لتقديم مختلف الخدمات الثقافية بصورة فعالة.

وأكد المحافظ أن الثقافة تلعب دورا كبيرا في توعية المواطنين، مشيرا إلى دعم المحافظة لمختلف الأنشطة التي تقيمها الثقافة علي أرض محافظة شمال سيناء.

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