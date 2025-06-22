محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بشمال سيناء (فيديو وصور)

كرم اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك خلال احتفالية نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وأولياء الأمور.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتفوق الطلاب، مؤكدًا أن التفوق العلمي يمثل حجر الأساس في بناء الوطن، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم باعتباره قاطرة التنمية ووجه المحافظ الشكر لأولياء الأمور والمعلمين على دورهم في دعم الطلاب وتحفيزهم على التفوق والنجاح.

كما وزّع المحافظ شهادات التقدير والهدايا التذكارية على الطلاب المتفوقين، والبالغ عددهم 10 طلاب وطالبات من مختلف الإدارات التعليمية، مشيدًا بمستوى الأداء والنتائج المتميزة التي تحققت هذا العام.

من جانبه، أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن نسبة النجاح بلغت (75.7‎%‎)، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على رعاية الطلاب المتفوقين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، لا سيما مع اقتراب بداية مرحلة الثانوية العامة.

طريقة الاستعلام عن النتيجة

• افتتح الموقع الرسمي: للمرة الأولى لاستعلام الطلاب وأولياء الأمور عن النتيجة .

• خطوات الاستعلام:

1. الدخول إلى الموقع.

2. اختيار المحافظة: «شمال سيناء».

3. إدخال رقم الجلوس أو الاسم.

4. عرض النتيجة وتحرير البيانات الشخصية (مثل رقم واتساب أو رفع شهادة الميلاد)خلال 24 ساعة .

• الموقع هو الرابط الرسمي الوحيد المعتمد؛ وتم التحذير من الروابط غير الموثوقة المنتشرة على السوشيال ميديا

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