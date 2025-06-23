نائب رئيس الحزب الناصري: 30 يونيو أنقذتنا من محاولات اختطاف الوطن وتدمير الاقتصاد

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصري أن ذكرى ثورة 30 يونيو يمثل محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث وتجسيد لوحدة الشعب المصرى مع قواته المسلحة والشرطة فى رفض هيمنة الجماعة الإرهابية على مصر.

رفض محاولات اختطاف الوطن وتغييب هويته الثقافية والدينية

وأكد أن الشعب المصرى بكافة فئاته وطوائفه ضربوا أروع الأمثال فى التلاحم من أجل مصر فى 30 يونيو حيث شهدت خروج ملايين المصريين إلى الشوارع لحماية مؤسسات الدولة وعمل لجان شعبية لتأمين الطرق والشوارع، ورفض محاولات اختطاف الوطن وتغييب هويته الثقافية والدينية، مضيفا أن الثورة جسدت أعظم صور الاصطفاف الوطني بين الشعب وجيشه، حين استشعر المصريون الخطر، فكانت الاستجابة حاسمة وحاسبة، والتاريخ شاهد على ذلك.



محاولة تدمير الاقتصاد المصري نتيجة العمليات الإرهابية

وواصل حديثه قائلا أن الجماعة الارهابية كانت تريد تدمير الاقتصاد المصري نتيجة العمليات الإرهابية التي نفذتها خلال الفترة من 2013 وحتى 2015،حيث بلغت قيمة هذه الخسائر مليارات الجنيهات طالت قطاعات حيوية في الدولة في مقدمتها الكهرباء والنقل والسياحة فضلا عن انها سعت إلى استهداف البنية التحتية وشل مؤسسات الدولة، من خلال تنفيذ هجمات نوعية على شبكات الكهرباء ومرافق النقل العام والسكة الحديد، بالإضافة إلى تعطيل عجلة الإنتاج وتخويف المستثمرين.

30 يونيو بداية بناء الجمهورية الجديدة

وتابع أن هذه الثورة العظيمة كانت البداية الحقيقية لبناء الجمهورية الجديدة، حيث أعادت رسم ملامح الدولة المصرية الحديثة، من خلال إعادة بناء مؤسساتها، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب إطلاق مشروعات تنموية كبرى شملت جميع محافظات الجمهورية، بما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية التنمية المتوازنة والعدالة المكانية.

التمسك بروح 30 يونيو، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية

وطالب جلال جموع المصريين إلى التمسك بروح 30 يونيو، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة، مؤكدًا أن وحدة الصف الوطني هي الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل لمصر.

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