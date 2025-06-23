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حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة محاولة إدخال مخدرات لمحتجز داخل قسم المعصرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتهامه بمحاولة إدخال كمية من الحشيش المخدر إلي متهم محتجز على ذمة إحدى القضايا بقسم شرطة المعصرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم عاطل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، حاول الدخول إلى حجز قسم شرطة المعصرة حائزا كمية من جوهر الحشيش المخدر بغير قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

البداية أثناء قيام الخدمات الأمنية بقسم شرطة المعصرة بتفتيش زيارات المتهمين المحجوزين بديوان القسم وبتفتيش أغراض الزيارة التي كان يحملها المتهم للمحكوم عليه والمحجوز بالقسم في القضية التي تحمل رقم ٣٦٤٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات المعصرة عثر بداخلها على كيس شفاف اللون بداخله قطعة بنية اللون تعود لجوهر الحشيش المخدر بقصد توصيلها للمحكوم عليه المحجوز بالقسم.

تم القبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة قسم شرطة المعصرة محافظة القاهرة

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