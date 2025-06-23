ارتياح بين طلاب العلمي في الثانوية الأزهرية بعد امتحان التوحيد: سهل ومباشر (فيديو)

أبدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية ارتياحهم بعد أداء امتحان مادة التوحيد، اليوم الإثنين، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط وخلت من التعقيد.

طلاب العلمي بالأزهر: امتحان التوحيد في المتناول والأسئلة من المنهج

وقال عدد من الطلاب عقب خروجهم من اللجان إن الامتحان كان مباشرًا، وجميع الأسئلة من داخل المنهج المقرر، دون أي جزئيات خارجية، واصفين الامتحان بأنه "جميل وسهل".

وأضاف أحد الطلاب من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة: "الأسئلة كانت كويسة وكلها من المنهج، وفي مستوى الطالب المتوسط، لكن كان فيه شوية نقاط محتاجين تركيز في أسئلة الاختيار".

واتفق معه طالب آخر قائلًا لـ “فيتو”: "الامتحان كان حلو ومباشر، يمكن يعتبر أسهل امتحان النهاردة من حيث وضوح الأسئلة وعدم وجود مفاجآت".

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

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