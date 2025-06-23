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حوادث

قرار جديد بشأن عاطل متهم بقتل ابنة زوجته في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل متهم بقتل ابنة زوجته البالغة من العمر 23 سنة، وذلك 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه لم يقصد قتل المجني عليها بل كان يقوم بتأديبها بسبب تغيبها المتكرر وهروبها من المنزل.

وأضاف المتهم: إن المجني عليها تغيبت عن المنزل لأكثر من شهرين، ثم عادت وما إن رأها حتي حبسها ثم انهال عليها ضربا بماسورة حديدية حتي هشم رأسها وتوفيت بين يديه قائلا: “دي بنتي أنا اللي مربيها كنت بأدبها بهدلت سمعتنا”.

تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة فتاة متوفاة داخل شقة سكنية بمنطقة مدينة نصر، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور علي جثة فتاة مهشمة الرأس وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدتها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

تم نقل جثة المجني عليها الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وحبس المتهم علي ذمة التحقيق.

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محكمة جنح مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة مدينة نصر

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