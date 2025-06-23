بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

ويعتمد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بعد قليل نتيجة الشهادة الإعدادية، وسيعلن عن أوائل الشهادة الإعدادية، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأعضاء كنترول الشهادة الإعدادية، ومدير التعليم العام.

نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

وقال الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ: إن القطاعات الـ3 شهدت الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة، مضيفا، أن 66 ألفا و200 طالب وطالبة، أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في 349 لجنة.

وانتهت أعمال المراجعة النهائية بـ 3 قطاعات حسب الإدارات التابعة لتلك القطاعات، وكنترولات كفر الشيخ، والتي كان قد تم توزيعها على 3 قطاعات، مراعاة لظروف المعلمين، حتى لا ينتقلوا من مقار إقامتهم بالمراكز والقرى لمدينة كفر الشيخ، لتصحيح الأوراق، والقطاع الأول، قطاع كفر الشيخ، ويشمل 5 إدارات تعليمية " إدارة شرق كفر الشيخ، وإدارة غرب كفر الشيخ، وإدارة سيدي سالم، وإدارة الرياض، وإدارة سيدي غازي"، وقطاع دسوق ويشمل 4 إدارات تعليمية" إدارة دسوق التعليمية، وإدارة قلين التعليمية، وإدارة فوه، وإدارة مطوبس"، والقطاع الثالث قطاع الحامول ويشمل 4 إدارات تعليمية" الحامول، بيلا، بلطيم، والبرلس".

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