سيناريوهات الرد الإيراني على الضربة الأمريكية.. خبراء: ترامب يخدع العالم.. غلق مضيق هرمز ورقة قوية في يد طهران.. وواشنطن وتل أبيب تدفعان المنطقة إلى الهاوية

أثارت الضربة الأمريكية لثلاثة مواقع إيرانية ردود فعل واسعة، وقد أكد الخبراء أن الرد الإيراني سيكون قويًا، وأن طهران تمتلك قدرات صاروخية لم تكشف عنها بعد، محذرين من أن التدخل الأمريكي قد يؤدي إلى إشعال المنطقة.

وقال الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة: إن الضربة الأمريكية لـ المفاعلات النووية الإيرانية تكشف عن خداع واضح من قبل الإدارة الأمريكية، خاصة وأنها منحت إيران أسبوعين قبل أن تبدأ إسرائيل المعركة الحالية، وتكرر الأمر مجددًا مع الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت ثلاثة مواقع إيرانية، مما يمثل تصعيدًا خطيرًا قد يفتح بابًا واسعًا للصراع في المنطقة.

الدكتور احمد يوسف

وأضاف يوسف أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في توجيه إيران ضربات للوجود الأمريكي البحري في المنطقة، إلى جانب احتمال التصعيد ضد القواعد العسكرية الأمريكية، خاصة وأن دوائر صنع القرار في طهران تدرس هذا الخيار. لكنه تساءل عن رد الفعل الأمريكي المقابل، في ظل أن المواقف الدولية، مثل الصين وروسيا وباكستان، تكتفي بالدعم السياسي والعسكري المحدود دون التدخل المباشر.

وأكد أن التنازل غير وارد في قاموس القيادة الإيرانية، مشيرًا إلى أن تغيير النظام في طهران مسألة شديدة التعقيد. وأوضح أن التاريخ العسكري الأمريكي حافل بالإخفاقات، رغم حجم الدمار الذي تخلفه، مستشهدًا بما جرى في أفغانستان، بيروت، العراق، والصومال في تسعينيات القرن الماضي.

من جانبه، قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي: إن الضربة الأمريكية الأخيرة زادت من حالة التوتر الإقليمي، ومن الطبيعي أن يكون هناك رد فعل إيراني، قد يتمثل في ضرب القواعد الأمريكية في الخليج، مشيرًا إلى وجود قواعد أمريكية في مناطق مثل الدنف وعين الأسد في سوريا والعراق، إضافة إلى قواعد في قطر.

اللواء سمير فرج

وحذر من إمكانية قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز، عبر تلغيمه، ما سيؤدي إلى منع مرور 20% من النفط المتجه إلى أمريكا وأوروبا، مما سيؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية.

وتحدث فرج عن سيناريو آخر يتمثل في استخدام الحوثيين، ذراع إيران في البحر الأحمر، لتعطيل حركة السفن، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء إلى عمليات الذئاب المنفردة داخل الأراضي الأمريكية، مما يزيد من حالة العنف الإقليمي ويعقّد المشهد.

وأشار إلى أن الرد الإيراني قد بدأ بالفعل، بإطلاق 40 صاروخًا على 10 مواقع استراتيجية في إسرائيل، ما يؤكد أن إيران لن تدخل أي مفاوضات إلا وهي في موقع قوة.

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تطالب بتحقيق دولي

أعربت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن احتجاجها الشديد على الضربات الأمريكية، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تحظر الهجوم على المنشآت النووية. وطالبت المنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفتح تحقيق عاجل في الهجمات على منشآت فوردو، نطنز، وأصفهان، مطالبة بإدانة دولية واضحة.

وقد نفذت الولايات المتحدة الهجوم باستخدام قاذفات B-2 الاستراتيجية، مستهدفة عدة مواقع نووية. وأعلن ترامب بعدها أن الضربة حققت أهدافها، مؤكّدًا أنها أزالت التهديد النووي الإيراني، محذرًا طهران من الرد، ومتوعدًا بـ"رد أقوى وأكثر عنفًا" في حال استهداف أي قوات أمريكية.

في المقابل، ردت إيران بإطلاق موجة من الصواريخ الباليستية على تل أبيب، مما تسبب في دمار واسع بعدد من المنشآت والمباني.

وقال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي: إن الضربات الأمريكية للمفاعلات النووية الإيرانية كانت خطأ جسيمًا، محذرًا من تداعياتها. وأوضح أن رد الفعل الإيراني قد يتخذ عدة أشكال، منها:

استمرار قصف إسرائيل بالصواريخ بوتيرة أكبر.

إغلاق مضيق هرمز بالألغام البحرية، مما سيوقف تدفق 20% من بترول العالم، وهو ما يضر مباشرة بالاقتصاد الأمريكي والأوروبي.

ضرب القواعد الأمريكية في الخليج، خاصة تلك الواقعة في الكويت والعراق، مستفيدين من التأييد المحلي في بعض تلك الدول.

استهداف مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل، مشيرًا إلى أن صواريخ إيران وصلت إلى بئر السبع، والتي تبعد 30 كيلومترًا فقط عن المفاعل، مما يثبت قدرتها على الوصول إليه.

رفعت سيد احمد

وتحدث رفعت سيد عن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، مشيرًا إلى وجود نحو 40 ألف جندي أمريكي في الخليج موزعين بين قواعد في السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، العراق، والبحرين، إلى جانب وجود الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة مصيرة في سلطنة عمان، فضلًا عن قواعد أصغر في مواقع أخرى.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مضيق هرمز يبقى أحد أوراق الضغط المستقبلية في يد إيران، وأن المنطقة مقبلة على مرحلة مليئة بالمفاجآت لأمريكا وإسرائيل على حدّ وصفه.

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