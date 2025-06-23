إيران تعدم متهما بالتجسس لصالح الموساد

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الإثنين، بأن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق رجل أدين بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وكانت السلطات القضائية الإيرانية، قد أعلنت أمس الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق مجيد مسیبي، نجل رجبعلي، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح "الموساد".

ووفقًا لِما ورد في بيان رسمي نقلته وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، فإن مسیبي خضع لمحاكمة قانونية كاملة، وصُدق حكمه من قِبل ديوان القضاء الأعلى قبل أن يُنفذ فيه حكم الإعدام فجر أمس الأحد.

وشددت السلطات القضائية الإيرانية على أن "أي محاولة للتجسس لصالح كيانات معادية، خصوصًا إسرائيل، ستُواجه بأقصى درجات الحزم"، معتبرة أن تنفيذ الحكم اليوم "رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه تهديد أمن البلاد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.