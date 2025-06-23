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خارج الحدود

إيران تعدم متهما بالتجسس لصالح الموساد

تنفيذ حكم الإعدام،
تنفيذ حكم الإعدام، فيتو

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الإثنين، بأن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق رجل أدين بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وكانت السلطات القضائية الإيرانية، قد أعلنت أمس الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق مجيد مسیبي، نجل رجبعلي، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح "الموساد".

ووفقًا لِما ورد في بيان رسمي نقلته وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، فإن مسیبي خضع لمحاكمة قانونية كاملة، وصُدق حكمه من قِبل ديوان القضاء الأعلى قبل أن يُنفذ فيه حكم الإعدام فجر أمس الأحد.

وشددت السلطات القضائية الإيرانية على أن "أي محاولة للتجسس لصالح كيانات معادية، خصوصًا إسرائيل، ستُواجه بأقصى درجات الحزم"، معتبرة أن تنفيذ الحكم اليوم "رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه تهديد أمن البلاد".

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السلطات الايرانية التجسس جهاز الاستخبارات الاسرائيلي الموساد مجيد مسیبي

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