كفر الشيخ تشارك في معرض التراث والحرف اليدوية بالجيزة

قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، إنه يتابع فعاليات مشاركة المحافظة في معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية، بمحافظة الجيزة، والذي افتُتح بمشاركة أكثر من 60 عارضًا من عدد من المحافظات، إلى جانب ممثلين عن عدد من السفارات، وبحضور الدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة مشروعك ومنسق منصة أيادي مصر بكفرالشيخ.

وأكد اللواء علاء عبد العطي، محافظ كفرالشيخ أن مشاركة المحافظة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم وتطوير الصناعات الحرفية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، تنفيذًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية هذه المعارض في إبراز التراث المصري المتنوع، وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجات الأسر المنتجة والحرفيين المحليين.

محافظ كفر الشيخ: ندعم بالتدريب الحرف اليدوية

وأضاف اللواء علاء عبدالمعطي أن محافظة كفرالشيخ تحرص على دعم الحرف اليدوية والصناعات التراثية، من خلال توفير برامج تدريبية مستمرة، وتمكين المنتجين من تطوير مهاراتهم، وفتح قنوات تسويقية محلية ودولية، لافتًا إلى ما تتمتع به قرى ومراكز المحافظة من موروثات حرفية ثرية تستحق الدعم والاهتمام.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى الدور المحوري لمنصة أيادي مصر في دعم الحرفيين، وبناء قدراتهم، وفتح أسواق إلكترونية حديثة لتسويق منتجاتهم، مثمنًا جهود القائمين على المنصة وتعاونها المثمر مع الجهات المحلية والدولية في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، ما بين السجاد، والمنسوجات، والخزف، والفخار، وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس ثراء الهوية الثقافية للمحافظات المشاركة، مؤكدًا أن استمرار تنظيم مثل هذه المعارض يُعد دعمًا مباشرًا للاقتصاد المحلي، ويسهم في تعزيز مكانة الحرف التراثية على المستويين الوطني والدولي.

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