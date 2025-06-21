وزير العمل ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أعمال تطوير مقر مديرية العمل

افتتح الوزير محمد جبران، وزير العمل، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أعمال تطوير مقر مديرية العمل بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتحديث البنية التحتية وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية، ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، بحضور الدكتور حسن هيكل، وكيل وزارة العمل.

تفاصيل الافتتاح

واطلع وزير العمل ومحافظ كفرالشيخ على تجهيزات السلامة والصحة المهنية داخل المديرية، في ضوء التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الأمان في مواقع العمل من خلال معرض السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن تفقد معرض مراكز التدريب المهنى والذى ضم العديد من المشغولات والقطع اليدوية للصناع من أصحاب الحرف والصناعات اليدوية.

ويأتي افتتاح المقر المطوّر في إطار جهود وزارة العمل بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز قدرات المديريات على مستوى المحافظات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات في مجالات التدريب والتشغيل ورعاية العمالة.

وأكد الوزير محمد جبران، أن افتتاح المديرية بعد تطويرها يعكس التزام الوزارة بتحديث بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التطوير في مختلف المحافظات وهو ما ينعكس إيجابيًا على خدمات التشغيل والتدريب المقدمة للمواطنين، خاصة فئة الشباب وذوي الهمم، والمرأة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن تطوير مقر مديرية العمل بالمحافظة يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة المنظومة الإدارية، وتحقيق بيئة عمل ملائمة للعاملين والخريجين للتعرف على البرامج المختلفة للتشغيل ودمج ذوى الهمم، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بالشراكة مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

ويُعد افتتاح المديرية بعد تطويرها وميكنة الخدمات بهًا تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والتأكيد على بناء جهاز إداري كفء وفعّال، يُعلي من شأن المواطن ويرتكز على قواعد التحول الرقمي ومبادئ الحوكمة الرشيدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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