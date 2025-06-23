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أخبار مصر

الأرصاد تحذر المصطافين من هذه الشواطئ، اعرف السبب

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصطافين من اضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ" العلمين، مطروح، الإسكندرية "، حيث تصل سرعة الرياح من 50:60 كم فى الساعة كما يصل ارتفاع الأمواج من 2:3.5 متر. 

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس  حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت  هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والذى يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:3  درجات مئوية.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة المحسوسة: 31

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 39

درجة الحرارة المحسوسة:

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

وتتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي فى درجات الحرارة.
 

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