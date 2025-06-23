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أخبار مصر

وصول شحنة عجول حية من جيبوتي، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 575 شاحنة و377 سيارة.

وصول 1057 رأس عجول حية 

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 325 شاحنة و318 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 250 شاحنة و59 سيارة. 

تداول 11 ألف طن و575 شاحنة  


كما استقبل ميناء سفاجا السفينة Mariona Star وعلى متنها 1057 رأس عجول حية قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها وحجرها بالحجر الطبي بمدينة سفاجا

 

 كما استقبل الميناء  السفينتين ALcudia Express وBelagos Expressبينما غادرت العبارة عمان فيما استقبل الميناء أمس  خمس سفن وهى Xin Hai Tong قادمة من جيبوتي لشحن فوسفات، Belagos Express، القاهرة، عمان، والحرية. وشهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و206 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، آور وآيلة. 


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2578 راكب.
 

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الجهات المختصة الخدمة الوطنية المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي هيئة موانئ البحر الاحمر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حركة الصادرات موانئ البحر الأحمر

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