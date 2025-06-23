الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحبس والحرمان، عقوبة استخدام الطلبة اشتراك المترو بعد انتهاء العام الدراسي

مترو
مترو

يستعد  مترو الأنفاق لنهاية العام الدراسي 2025 خلال الأيام المقبلة، ويشمل الاستعداد متابعة حالة  الاشتراكات الطلابية والمقرر انتهاؤها بالتزامن مع انتهاء العام الدراسى. 

انتهاء العمل بالاشتراكات الطلابية مع نهاية آخر امتحانات الثانوية العامة

وأكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتهاء العمل بالاشتراكات الطلابية مع نهاية آخر امتحانات الثانوية العامة، وبعدها لا يحق للطالب استخدام الاشتراك إلا بعد تحرير الاشتراك الجديد العام المقبل. 

من ناحية أخرى تقرر أنه في حالة ضبط أي حالة تستخدم اشتراك المترو الطلابي بعد نهاية العام الدراسي تطبق عليه اللائحة التي تشمل منع الطالب من تحرير اشتراك طلابي مرة أخرى وتوقيع عقوبات عليه قد تصل إلى حد الحبس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشتراكات المترو الطلابية اشتراكات الطلاب اشتراكات المترو اشتراك المترو بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق

مواد متعلقة

6 مصادر لتمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية، تعرف عليها

منها الهبات والتبرعات، مصادر تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية

قانون التأمين الصحى الشامل، عقوبة التأخير في سداد الاشتراكات

هؤلاء ليس لهم الحق في الاشتراك المخفض للمترو

خدمات جديدة للتيسير على الطلاب في المترو

قانون التأمين الصحى الشامل، جهات ملزمة بتسديد مستحقات الهيئة

اليوم، الحكم في طعن عدم دستورية النظام المالي الموحد للأندية الرياضية

أماكن استخراج الاشتراكات بالخط الثالث لمترو الأنفاق (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

ارتفاع العويس والبلدي والفص، أسعار المانجو اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

الجيش الإسرائيلي يقصف 6 مطارات في إيران

بعد 20 يوما من الرعب، الأجهزة الأمنية تنجح فى فك لغز مذبحة عجوز وزوجته فى المنوفية

أسعار سيارات هيونداي توسان موديل 2025

البلطي يواصل الارتفاع، سعر السمك اليوم في سوق العبور

عزلة واكتئاب حاد، نص أقوال الأم قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات الإثنين

أخبار مصر: نص أقوال قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق، رامي ربيعة يودع البطولة، ترامب يلمح إلى تغيير النظام في إيران، انخفاض أسعار الفراخ البيضاء

خدمات

المزيد

ارتفاع العويس والبلدي والفص، أسعار المانجو اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

طن السلفات يرتفع 3676 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

عقوبة تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر في قانون جرائم الإنترنت

المزيد

انفوجراف

نووي إيران.. بدأته أمريكا مع الشاه وأعلنت تدميره في "ضربة منتصف الليل".. 45 عامًا من الأزمات وتكلفة تجاوزت 500 مليار دولار (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
مسئول إيراني لـ ترامب: أنت بدأت الحرب لكننا نحن من سينهيها