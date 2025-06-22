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أخبار مصر

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و635 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 635 شاحنة و540 سيارة.


ووصول 330 سيارة بوزن 660 طن لميناء بورتوفيق

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 234 شاحنة و510 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 401 شاحنة و30 سيارة. 
 

يستعد  ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  السفينتين القاهرة  و PELAGOS EXPRESS، فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة خمس سفن وهي الحرية 2، عمان، بريدج، القاهرة  و PELAGOS EXPRESS، كما شهد ميناء نويبع تداول 3300 طن بضائع و235 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن  وهي أور، أيلة وسينا. كما 
 

كما يستعد  ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE2 علي متنها 330 سيارة بوزن 660 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2620 راكب بموانيها.
 

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