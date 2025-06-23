مسئول إيراني لـ ترامب: أنت بدأت الحرب لكننا نحن من سينهيها

أفادت وكالة “تسنيم” عن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، بأن القصف الأمريكي سيؤدي إلى توسيع نطاق أهدافهم وانتشار الحرب في المنطقة.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إن عمليات قوية وعواقب وخيمة تنتظر الولايات المتحدة ردا على جريمتها.

ووجه المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي بإيران رساله لترامب: أنت قد تكون من بدأ الحرب لكننا نحن من سينهيها.

وفي سياق اخر طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الصين، الإثنين، بالمساعدة في ردع طهران عن إغلاق مضيق هرمز ردا على الضربات الأمريكية على مواقع نووية إيرانية.

وقال روبيو لشبكة "فوكس نيوز": "أحض الحكومة الصينية في بكين على الاتصال بهم بهذا الشأن، لأن الصين تعتمد بشدة على مضيق هرمز في امداداتها النفطية".

وتوقع محللون أن تختار إيران الرد على هجوم واشنطن بإغلاق المضيق الذي يعد ممرا مائيا حيويا يمر عبره خمس إنتاج النفط العالمي.

وأضاف روبيو: "إذا فعلوا ذلك فسيكون ذلك خطأ فادحا آخر. إنه انتحار اقتصادي لهم، ولدينا خيارات للتعامل مع ذلك".

وتابع: "لكن ينبغي على الدول الأخرى أن تدرس هذا الأمر أيضا، فهو سيضر باقتصاداتها بشكل أسوأ بكثير من اقتصادنا. أعتقد أنه سيكون تصعيدا هائلا يستحق الرد، ليس منا فحسب بل من الآخرين أيضا".

وأعلن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، أمس الأحد، أن القواعد التي استخدمتها القوات الأمريكية لشن هجمات على ثلاثة مواقع نووية إيرانية "سيتم اعتبارها أهدافا مشروعة".

وانضمت الصين إلى روسيا وعدد من الدول العربية في إدانة الهجمات الأمريكية، معتبرة أنها "تصعد التوترات في الشرق الأوسط".

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