الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

بالأسماء.. 21 شخصًا
بالأسماء.. 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية مقابل الجنس

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، على منح الإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية؛ وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

21 شخصا يتنازلون عن الجنسية المصرية 

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون، وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات الخاصة بالجنسية.

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في هذه المناطق

مداهمة أوكار الكيف، ضبط 4 تشكيلات عصابية و34 بلطجيا وهاربا من المراقبة

الأسماء المشمولة في القرار

وشملت قائمة الأسماء: محمود أحمد عبد الغني حسن، أحمد إبراهيم عبد الوهاب محفوظ، أنس أحمد الجوهري محمد الجوهري، مصطفى محمد مصطفى عبد الهادي، يوسف محمد عمرو محمد حازم سليم، شريف أحمد مجدي عبد الحميد عليوة، علي أيمن إسماعيل نبيل حسن محمد، عمر أحمد مراد غالب عثمان مراد غالب، هاجر أحمد عبد الباري أحمد، ندا خالد حسني بشير حسن، مي عاطف محمد العربي، ألفت علي محمد علي عبد الرحيم، يحيى عبد اللطيف علي عبد اللطيف هزاع، فارس نبيل عرفة حسن فتوح، إسحق سمير عزيز سلامة، ماجد مختار السيد الوصيف طارة، فهمي أشرف فهمي أبو حجر، خالد أشرف فهمي أبو حجر، محمد محمود سعيد محمد سالم، محمد خير فتوح محمد علي، محمد سعد الدين زكي محمود.

وتنوعت الجنسيات الأجنبية التي تم الإذن لهم بالتجنس بها بين: الهولندية، الألمانية، النمساوية، السلوفينية، القطرية، الإماراتية، السعودية.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم أوضاع الجنسية المزدوجة والتجنس بما يتوافق مع القوانين المنظمة، ويؤكد حرص وزارة الداخلية على تطبيق اللوائح المعتمدة في هذا الشأن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجنسية المصرية التجنس بجنسيات أجنبية الاحتفاظ بالجنسية المصرية الجنسيات الاجنبية الجنسية المزدوجة عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في هذه المناطق

مداهمة أوكار الكيف، ضبط 4 تشكيلات عصابية و34 بلطجيا وهاربا من المراقبة

مقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة دامية ببورسعيد والشرطة تضبط الجاني

حملة أمنية في أسوان تضبط 3 قضايا جلب مخدرات وتنفذ 823 حكما قضائيا

أخبار الحوادث اليوم: مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط بؤر إجرامية للاتجار بالمخدرات، كواليس العثور على جثامين 3 أطفال بالشروق، النيابة تعلن عن استقبال بلاغات المواطنين الموثَّقة بمقاطع فيديو

حريق يلتهم محتويات شقة سكنية في المطرية

متسولة ومبيض محارة يقتلان طبيبًا شهيرًا بطنطا.. الضحية مد للمتهمين يد العون فكانت نهايته مأساوية.. والأمن يكشف لغز الجريمة في أقل من 24 ساعة

مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في أشمون وإصابة 6 أشخاص

الأكثر قراءة

ارتفاع العويس والبلدي والفص، أسعار المانجو اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

الجيش الإسرائيلي يقصف 6 مطارات في إيران

بعد 20 يوما من الرعب، الأجهزة الأمنية تنجح فى فك لغز مذبحة عجوز وزوجته فى المنوفية

أسعار سيارات هيونداي توسان موديل 2025

البلطي يواصل الارتفاع، سعر السمك اليوم في سوق العبور

عزلة واكتئاب حاد، نص أقوال الأم قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق

أخبار مصر: نص أقوال قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق، رامي ربيعة يودع البطولة، ترامب يلمح إلى تغيير النظام في إيران، انخفاض أسعار الفراخ البيضاء

طن السلفات يرتفع 3676 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

ارتفاع العويس والبلدي والفص، أسعار المانجو اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

طن السلفات يرتفع 3676 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

عقوبة تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر في قانون جرائم الإنترنت

المزيد

انفوجراف

نووي إيران.. بدأته أمريكا مع الشاه وأعلنت تدميره في "ضربة منتصف الليل".. 45 عامًا من الأزمات وتكلفة تجاوزت 500 مليار دولار (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
مسئول إيراني لـ ترامب: أنت بدأت الحرب لكننا نحن من سينهيها