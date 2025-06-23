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رياضة

سقوط بطل أوروبا، نتائج مباريات الجولة الثانية لمونديال الأندية 2025

نتائج مباريات الجولة
نتائج مباريات الجولة الثانية لكأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية، أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.

وشهدت مباريات الجولة الثانية خسارة بطل أوروبا باريس سان جيرمان أمام بوتافوجو، كما تلقي تشيلسي الإنجليزي الخسارة أمام فلامنجو، وخسر الأهلي أمام بالميراس 2-0.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.


المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

نتائج مباريات الجولة الثانية لكأس العالم للأندية 2025

بالميراس 2-0 الأهلي 
إنتر ميامي 2-1 بورتو

سياتل ساوندرز 1-3 أتلتيكو مدريد 
باريس سان جيرمان 0-1 بوتافوجو 

بنفيكا 6-0 أوكلاند سيتي 

فلامنجو 3-1 تشيلسي 

بايرن ميونخ 2-1 بوكا جونيورز 

لوس أنجلوس 0-1 الترجي 

صن داونز 3-4 بوروسيا دورتموند 

إنتر 2-1 أوراوا ريد دياموندز 

فلومينينسي 4-2 أولسان هيونداي 

ريفر بليت 0-0 مونتيري 

يوفنتوس 4-1 الوداد 

ريال مدريد  3-1 باتشوكا

ريد بول سالزبورج 0-0 الهلال 
مانشستر سيتي 6-0 العين 

 

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

أعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.


وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية، بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا، لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

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