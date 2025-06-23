ترتيب المجموعة السابعة في مونديال الأندية بعد سداسية السيتي أمام العين

كأس العالم للأندية، تأكد تأهل يوفنتوس ومانشستر سيتي إلى دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية عن المجموعة السابعة قبل الجولة الأخيرة.

وودع الوداد والعين الإماراتي رسميا منافسات مونديال الأندية قبل الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

وتحسم الجولة الأخيرة الصدارة بين يوفنتوس ومانشستر سيتي، فيما تعد مباراة الوداد ضد العين تحصيل حاصل.

وحقق يوفنتوس الفوز أمام الوداد 4-1 ـ فيما اكتسح مانشستر سيتي نظيره العين الإماراتي 6-0 بالجولة الثانية.

وجاء ترتيب المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم للأندية التي تضم يوفنتوس ومانشستر سيتي والوداد والعين بعد انتهاء الجولة الثانية كالتالي..

ترتيب المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية

1- يوفنتوس، 6 نقاط (تأهل).

2- مانشستر سيتي، 6 نقاط (تأهل)

3- الوداد، بلا نقاط (ودع البطولة رسميًا).

4- العين، بلا نقاط (ودع البطولة رسميًا).

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