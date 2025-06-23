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حوادث

تجديد حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بسيدة وضربها وسرقتها بمدينة نصر

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة  جنح مدينة نصر حبس سائق ميكروباص لاتهامه بالتحرش بسيدة والاعتداء عليها وسرقة هاتفها المحمول بدائرة القسم 15 يوما على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة
 

كانت الأجهزة الأمنية بـ قسم شرطة أول مدينة نصر تلقت بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة قسم عين شمس، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل سائق ميكروباص أثناء استقلالها السيارة بمفردها
وأوضحت المُبلغة أنها استغاثت بعد أن تحرش بها السائق، فقام بالتعدي عليها بالضرب واستولى على هاتفها المحمول وفر هاربًا.

ضبط المتهم واستعادة الهاتف
 

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه سائق له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.


وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

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محكمة جنح مدينة نصر قسم شرطة أول مدينة نصر قسم عين شمس النيابة العامة

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