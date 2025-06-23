الدفاع الروسية: إسقاط 23 مسيّرة أوكرانية جنوب غربي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 23 مسيّرة أوكرانية استهدفت مقاطعات جنوب غربي البلاد الليلة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت دفاعاتنا الليلة الماضية 13 مسيّرة فd مقاطعة روستوف، و2 في مقاطعة آستراخان، و1 في مقاطعة فولجوجراد".

وأضافت: "كما أسقطت دفاعاتنا 14 مسيّرة في مقاطعة روستوف، و5 في مقاطعة فولجوجراد، و4 في مقاطعة آستراخان".

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