بعد 20 يوما من الرعب، الأجهزة الأمنية تنجح فى فك لغز مذبحة عجوز وزوجته فى المنوفية

بعد 20 يومًا من الغموض والرعب الذي خيم على قرية "تلوانة" الهادئة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، نجحت الأجهزة الأمنية في فك شفرة واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.. جريمة قتل زوجين مسنين داخل منزلهما وسرقة اموالهما ومشغولاتهم الذهبية، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة أحد أقارب الزوجة وصديقه بدافع السرقة، وتمكنت المباحث من ضبطهما.

مقتل زوجين مسنين بالمنوفية

وكان مدير أمن المنوفية، اللواء محمود الكموني، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، العميد حسن النشال، يفيد بالعثور على زوجين متوفيين داخل منزلهما بقرية تلوانة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة للتحقيق في الحادث ومعرفة أسبابها والوقوف على ملابساتها.



وبالفحص تبين العثور على جثتي زوجين مقتولان داخل منزلهما، ووجود بعثرة داخل المنزل، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقول الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.



وباجراء التحريات تبين ان الزوجين الراحلين، “محاسن.ع” و"محسن.ع"، فوق سن السبعين ولم يرزقهما الله بأبناء، وأن علاقتهما كانت قوية وتمسكا ببعضهما البعض ورفضا الانفصال.



واضافت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة محمود.ع، أحد أقارب الزوجة المقتولة، 27 سنة، بالتعاون مع صديقه من قرية كفر الخضرا، بهدف السرقة.

ضبط المتهمين بقتل زوجين المنوفية

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما، أقرا بارتكابه الواقعة، وأعادا المسروقات والمصوغات الذهبية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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