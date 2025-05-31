عامل خمسيني ينهي حياته شنقا في المنوفية

أقدم خمسيني على إنهاء حياته شنقا داخل منزله بقرية قلتي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد ببلاغ بمصرع خمسيني داخل منزله بقرية قلتى التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع "م.ا.ش" 50 عاما عامل ومقيم بقرية قلتي، وأقدم على إنهاء حياته شنقا بحبل في مطبخ منزله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.