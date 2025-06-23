البرميل يتخطى 81 دولار، قفزة في أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية على إيران

قفزت أسعار النفط بشكل حاد بعدما شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية استهدفت ثلاثة من المواقع النووية الرئيسية في إيران، وسط تهديدات بمزيد من الهجمات، ما فاقم الأزمة في الشرق الأوسط وأثار مخاوف متزايدة بشأن اضطراب محتمل في إمدادات الطاقة من المنطقة.

ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد بعد الضربات الأمريكية على إيران

وارتفع خام برنت، في مطلع تعاملات اليوم الإثنين، المؤشر العالمي، بنسبة وصلت إلى 5.7%، ليبلغ 81.40 دولار للبرميل، مواصلًا مكاسبه الممتدة منذ ثلاثة أسابيع.

وفي خطاب ألقاه خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات الجوية "دمرت بالكامل" الأهداف الثلاثة، مهددًا بمزيد من العمل العسكري في حال لم تبادر إيران إلى السلام. من جانبها، حذّرت طهران من أن الضربات ستؤدي إلى "عواقب أبدية".

ترامب يعلن تنفيذ هجوم على المواقع النووية الإيرانية

وأمس الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ هجوم على المواقع النووية الإيرانية؛ نطنز وفوردو وأصفهان.

وقال ترامب: “لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني”.

وأضاف: "أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا. الآن هو وقت السلام! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

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