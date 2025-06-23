الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يلمح إلى تغيير النظام في إيران

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”: لماذا لا يكون هناك تغيير في النظام في إيران إذا كان النظام الإيراني الحالي غير قادر على "جعل إيران عظيمة مرة أخرى".

وقال ترامب: "ليس من الصحيح سياسيا استخدام مصطلح "تغيير النظام"، ولكن إذا كان النظام الإيراني الحالي غير قادر على جعل إيران عظيمة مرة أخرى.. لماذا لا يكون هناك تغيير في النظام في إيران؟".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام في إيران النظام الإيراني إيران

مواد متعلقة

ما يحدث لو أغلقت إيران مضيق هرمز؟ إجابات عن 5 أسئلة حرجة

رئيس الوكالة الذرية: لم نرصد أي تسرب إشعاعي في إيران بعد الضربات الأمريكية

بعد ضرب مواقعها النووية، خبير عسكرى يكشف موقف إيران من القواعد الأمريكية بالخليج

إيران: المواقع النووية سيعاد بناؤها سريعا وستتواصل الأنشطة بقوة أكبر

الأكثر قراءة

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 22، ثريا توافق على الزواج من راشد

ما يحدث لو أغلقت إيران مضيق هرمز؟ إجابات عن 5 أسئلة حرجة

اللهم أجرني في مصيبتي، أول تعليق من والد ضحايا مذبحة فيلا الشروق

بيلينجهام رجل مباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية

ترامب يلمح إلى تغيير النظام في إيران

سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

نيويورك تايمز: إيران نقلت مواد نووية من منشأة فوردو قبل الضربة الأمريكية

حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 22- 6- 2025

أسعار السكر اليوم بالسوق المحلي

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخبز الناشف في المنام وعلاقته بأزمات مادية وديون

تفسير رؤية الهروب من الأسد فى المنام وعلاقتها بالتغلب على الأعداء

هل يجوز لحماتي أن يكون معها مفتاح البيت وتدخل علينا دون استئذان؟،عضو بالأزهر تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية