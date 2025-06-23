ترامب يلمح إلى تغيير النظام في إيران

تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”: لماذا لا يكون هناك تغيير في النظام في إيران إذا كان النظام الإيراني الحالي غير قادر على "جعل إيران عظيمة مرة أخرى".

وقال ترامب: "ليس من الصحيح سياسيا استخدام مصطلح "تغيير النظام"، ولكن إذا كان النظام الإيراني الحالي غير قادر على جعل إيران عظيمة مرة أخرى.. لماذا لا يكون هناك تغيير في النظام في إيران؟".

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