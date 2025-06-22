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رياضة

سالم الدوسري يقود هجوم الهلال السعودي أمام سالزبورج في كأس العالم للأندية

الهلال
الهلال

كشف سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كل من ريال مدريد وسالزبورج وباتشوكا.

تشكيل الهلال  أمام سالزبورج في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، حسان تمبكتى، كاليدو كوليبالي، رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، ناصر الدوسري، مالكوم، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو، سالم الدوسري.

موعد مباراة الهلال وسالزبورج في كأس العالم للأندية


تقام مباراة الهلال وسالزبورج اليوم في كأس العالم للأندية الإثنين في الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام سالزبورج في كأس العالم للأندية


ويمكن متابعة مباراة الهلال ضد سالزبورج عبر شبكة قنوات MBC السعودية المفتوحة، والتي خصصت 3 من قنواتها لنقل المباراة المرتقبة وهي:

MBC Action،MBC Masr،MBC Masr 2.

كما تتيح منصة DAZN، فرصة مشاهدة البطولة بصورة مجانية دون رسوم، عبر الاشتراك في التطبيق الخاص بها.

وكان الهلال استهل مشواره في مونديال الأندية بالتعادل مع ريال مدريد، بينما انتصر سالزبورج على باتشوكا بهدفين مقابل هدف.

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