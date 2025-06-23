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دوري المعلومات العامة بمراكز الشباب والرياضة في الإسكندرية

دوري المعلومات العامة،
دوري المعلومات العامة، فيتو

نفذ مركز شباب مبارك التابع لفرع شباب العجمي بمحافظة الإسكندرية دوري المعلومات العامة وذلك من ضمن خطة نشاط المركز للنشاط الثقافي لشهر يونيو.

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يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية

ويأتى عدد المستفيدين ١٥ من الطلائع وذلك بالتعاون مع مركز شباب أبو تلات، كما يهدف النشاط إلى زيادة المعلومات العامه للطلائع، وزيادة روح التنافس بين مراكز الشباب، وتنمية روح التعاون والتبادل المشترك للمعلومات والأنشطة.

في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الأهداف المتعلقة بالصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والسلام والعدل.
ورؤية مصر 2030 التي تركز على بناء الإنسان المصري من خلال التعليم والثقافة والصحة والرياضة.

وتأكيدًا على أن مراكز الشباب تعد مراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى تقديم الدعم والتأهيل الكامل لأبناء الوطن، في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتشكيل جيل واعٍ، مبدع، قادر على قيادة المستقبل بخطى ثابتة.

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الاسكندرية وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي

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