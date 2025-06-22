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أخبار مصر

جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة تحتفل بتخرج دفعة 2025 من طلابها

حفل تخرج دفعة جديدة
حفل تخرج دفعة جديدة من جامعة جزيرة الأمير إدوارد
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احتفلت جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة، والتي تستضيفها مؤسسة الجامعات الكندية في مصر بـالعاصمة الإدارية، اليوم الأحد، بتخرج الدفعة الرابعة من طلابها، للعام الأكاديمي 2024/2025، وسط أجواء احتفالية مميزة، وبحضور لفيف من الشخصيات الأكاديمية، وأولياء الأمور، وعدد من الشركاء المحليين والدوليين.

حفل تخرج دفعة جديدة من جامعة جزيرة الأمير إدوارد 
حفل تخرج دفعة جديدة من جامعة جزيرة الأمير إدوارد 

وتضمن حفل تخرج الدفعة الرابعة طلاب من أربع كليات مميزة وهم كلية إدارة الأعمال (McDougall)، وكلية الهندسة المستدامة، وكلية العلوم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور  مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر، والدكتور رامي سلام، رئيس الجامعات الكندية في مصر، وأولريك شانون، سفير كندا في مصر، والدكتورة ويندي روجرز،  رئيس جامعة جزيرة الأمير إدوارد، والدكتور كيم كريتشلي، نائب رئيس جامعة جزيرة الأمير إدوارد.

اول جامعة دولية في مصر

جدير بالذكر أن جامعة جزيرة الأمير إدوارد UPEI هي أول جامعة دولية يتم استضافتها في مصر بنظام الفرع الدولي IBC Model، والذي يمنح الخريجين شهادة دولية صادرة عن الجامعة الأم في كندا، مُعتمدة لدى جهات الاعتماد الكندية والمصرية، كما يتمتع الطلاب بحرية بدء رحلتهم التعليمية في أي من حرمي الجامعة في مصر أو كندا واستكمالها في الحرم الآخر بمرونة عالية.

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جامعة جزيرة الأمير إدوارد مؤسسة الجامعات الكندية العاصمة الادارية

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