العاصمة الإدارية تفوز بجائزة مبادرة المدينة الذكية

حصدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على جائزة مبادرة المدينة الذكية عن العام «Smart City Initiative of the Year» ضمن فعاليات معرض ومسابقة impact -Big 5، للشرق الأوسط وأفريقيا والتي نظمتها مجموعة dmg events البريطانية والتي تكرم المبادرات والمشاريع الريادية في قطاع البناء والتعمير بناء على معايير الاستدامة والرقمنة، وذلك تقديرًا للرؤية الطموحة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وتنفيذها نموذجًا للمدينة الذكية المستدامة والتي تحقق استفادة كبيرة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الحياة وكفاءة الخدمات الحضرية.

وقد تبنّت العاصمة الجديدة بنية تحتية ذكية لنقل البيانات تعتمد على كوابل الألياف الضوئية (FTTX) ومستشعرات إنترنت الأشياء (IoT)، يتم من خلالها تغذية مركز إدارة المدينة (COC) ببيانات آنية لإدارة جميع الخدمات داخل المدينة وتنظيم حركة المرور باستخدام تقنيات حديثة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

هذا وقد سبق أن حصدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية جائزة منظمة LivCom الدولية عن مبادراتها في مجالي المدن الذكية والتنمية المستدامة، مما يؤكد على تميّز العاصمة الإدارية وتفرّدها كنموذج رائد على المستويين المحلّي والدولي.

تأتي هذه الجوائز تتويجًا لاستراتيجية العاصمة الإدارية كمدينة ذكية، وحرص الشركة على الحصول على الاعتمادات الدولية، حيث سبق وحصلت على شهادة Tier 3 لإدارة مركز بيانات العاصمة الجديدة وتعكف على التقدم للحصول على المزيد من الاعتمادات والمشاركة في مسابقات ومحافل دولية، ترسيخًا لهويتها كمدينة ذكية ومستدامة، ومساهمةً منها في الارتقاء بمستويات التخطيط الحضري على أرض مصر، ومنافسة أبرز المدن العالمية.

تمثّل هذه الجوائز والاعتمادات شهادةً على نجاح العاصمة الإدارية في ترسيخ مكانتها كنموذج متميز للمدن الذكية والمستدامة، وترسّخ عزمها على مواصلة جهودها للارتقاء بمستويات المدن المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

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