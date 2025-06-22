الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

وكالة فارس الإيرانية: انفجارات في تبريز وشيراز إثر هجوم جوي للاحتلال

هجوم إسرائيلي على
هجوم إسرائيلي على إيران، فيتو

أفادت وكالة أنباء فارس بسماع دوي انفجارات قوية في مدينة تبريز شمال غربي إيران، مشيرة إلى أن الانفجارات جاءت بالتزامن مع تحليق مقاتلات يعتقد أنها إسرائيلية في سماء المنطقة، فيما يُعتقد أنه هجوم صهيوني جديد ضمن التصعيد المستمر.

 

المضادات الجوية الإيرانية تتصدى لهجوم "معادٍ" في أكثر من موقع

بدورها، ذكرت وكالة أنباء مهر أن المضادات الجوية الإيرانية فتحت نيرانها باتجاه أهداف "معادية" وصفتها بـ"الصهيونية"، في كل من مدينة شيراز جنوب غرب البلاد، وتبريز في الشمال الغربي، في محاولة للتصدي للهجوم.

 

التصعيد الإسرائيلي يتوسع واستهداف مواقع جديدة

تأتي هذه التطورات في وقت تتسع فيه رقعة الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، بعد استهداف منشآت نووية إيرانية، وفي ظل تصريحات متبادلة تنذر بإمكانية انزلاق المنطقة إلى مواجهة إقليمية أوسع.

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وكالة فارس الإيرانية تبريز شيراز إيران الصهيونية إسرائيل منشآت نووية إيرانية

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