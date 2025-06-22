الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

البث الإسرائيلية: ألحقنا ضررًا هائلًا ببرنامج إيران النووي لكن لم ندمره بالكامل

البرنامج النووي الإيراني،
البرنامج النووي الإيراني، فيتو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نقلًا عن مسؤولين أمنيين كبار، بأن الضربات الأخيرة ألحقت ضررًا هائلًا بـالبرنامج النووي الإيراني، إلا أن تدميره الكامل لا يزال بعيد المنال، في إشارة إلى تعقيد البنية التحتية النووية الإيرانية وتوزعها جغرافيًا.

 

إسرائيل تسعى لإنهاء العمليات خلال أيام

وبحسب المصادر ذاتها، فإن تل أبيب لا تسعى إلى حرب طويلة الأمد مع إيران، بل تعمل على احتواء التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية خلال أيام قليلة، ما لم تتطور الأوضاع ميدانيًا بشكل يفرض ردًا أوسع.

 

تحذير مباشر لخامنئي من مغبة مهاجمة المصالح الأمريكية

ووجّه المسؤولون الإسرائيليون تحذيرًا مبطنًا للمرشد الإيراني علي خامنئي، جاء فيه أن أي قرار بمهاجمة أهداف أمريكية قد يدفع الولايات المتحدة إلى توجيه "ضربة قاتلة" للنظام الإيراني، ما قد يغيّر قواعد اللعبة بالكامل.

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البث الإسرائيلية برنامج ايران النووي إيران إسرائيل تل أبيب خامنئي

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