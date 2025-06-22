الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع وإصابة 9 أشخاص أعلى طريق صلاح سالم

اسعاف
اسعاف

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 7 آخرون، إثر سقوط شجرة ضخمة على سيارة ميكروباص بطريق صلاح سالم في القاهرة، وسط حالة من الذعر بين المارة وركاب المركبة.

 

حادث طريق صلاح سالم 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يُفيد بسقوط شجرة ضخمة على سيارة ميكروباص تسير بطريق صلاح سالم، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

مصرع وإصابة 9 أشخاص

بالفحص، تبيّن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، فيما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث طريق صلاح سالم طريق صلاح سالم صلاح سالم مصرع وإصابة 9 أشخاص

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 5 في حادث تصادم بطريق إدفو الزراعي بأسوان

إصابة 17 شخصًا في حادث تصادم على طريق الفيوم ـ القاهرة

الأكثر قراءة

خروج زوجة حسام حسن من قسم العامرية بعد قرار إخلاء سبيلها بقضية ضرب زوجها

قتلهم أثناء الصلاة، إرهابي يطلق الرصاص على المصلين ويفجر نفسه داخل كنيسة مار إلياس بسوريا

بعد قرار البرلمان الإيراني، ميرسك: سفننا تواصل الإبحار عبر مضيق هرمز

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

يوفنتوس يفوز على الوداد بنتيجة 1/4 في كأس العالم للأندية

سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

هل نقلت إيران موادها النووية قبل ضربات واشنطن؟ وزير الخارجية الأمريكي يرد

نيويورك تايمز: إيران نقلت مواد نووية من منشأة فوردو قبل الضربة الأمريكية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

سعر السكر الأحد 22-6-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد 22-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهروب من الأسد فى المنام وعلاقتها بالتغلب على الأعداء

هل يجوز لحماتي أن يكون معها مفتاح البيت وتدخل علينا دون استئذان؟،عضو بالأزهر تجيب (فيديو)

في ذكرى الهجرة النبوية، سبب وفاة السيدة خديجة بنت خويلد ومكان دفنها

المزيد
الجريدة الرسمية