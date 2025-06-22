مصرع وإصابة 9 أشخاص أعلى طريق صلاح سالم

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 7 آخرون، إثر سقوط شجرة ضخمة على سيارة ميكروباص بطريق صلاح سالم في القاهرة، وسط حالة من الذعر بين المارة وركاب المركبة.

حادث طريق صلاح سالم

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يُفيد بسقوط شجرة ضخمة على سيارة ميكروباص تسير بطريق صلاح سالم، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

مصرع وإصابة 9 أشخاص

بالفحص، تبيّن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، فيما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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