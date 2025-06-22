مسؤولون إسرائيليون: فرص التفاوض مع إيران ضئيلة واستهدفنا برنامجها النووي منذ 10 سنوات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، أن إسرائيل كانت تعمل ضد برنامج إيران النووي منذ أكثر من 10 سنوات، من خلال عمليات استخباراتية وأمنية وعسكرية دقيقة.

استعداد إسرائيل لحملة طويلة الأمد ضد إيران

وأكد المسؤولون أن إسرائيل جهزت مواطنيها نفسيًا واستراتيجيًا لحملة قد تمتد لفترة طويلة، موضحين أن استمرارية التصعيد لا تعتمد فقط على تل أبيب، بل على ردود الفعل الإيرانية، وما إذا كانت طهران ستواصل نهج التصعيد أم تنحو نحو التهدئة.

إسرائيل: فرص التفاوض مع إيران "ضئيلة إن لم تكن معدومة"

وأشار المسؤولون إلى أن احتمالية قبول إيران العودة إلى طاولة المفاوضات في المرحلة الحالية تكاد تكون معدومة، في ظل إصرار طهران على التمسك ببرنامجها النووي كأداة للنفوذ الإقليمي.

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