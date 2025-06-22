الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في أشمون وإصابة 6 أشخاص

مشاجرة دامية بالأسلحة
مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في أشمون

في واقعة مؤسفة شهدتها مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اندلعت مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، وأسفرت عن إصابة 6 مواطنين بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

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تلقى اللواء مدير أمن المنوفية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة دامية وسط المدينة. على الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أشمون إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة كل من:
ز.ع 20 سنة، م.خ 14 سنة، ع.ع 51 سنة، م.ع 24 سنة، ع.ع 44 سنة، خ.ع 38 سنة، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

كشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت نتيجة خلافات بين الأطراف، وسرعان ما تطورت إلى اشتباكات بالأيدي والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن الإصابات المذكورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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