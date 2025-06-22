ضبط عاطل بحوزته حشيش وشابو وفرد خرطوش في الأقصر

نجحت مباحث مديرية أمن الأقصر في إلقاء القبض على عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وذلك دائرة مركز شرطة إسنا.

الإتجار بالمواد المخدرة



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط «م ع» 47 عاما، عاطل، ومقيم بندر إسنا، وسبق اتهامه فى عدة قضايا أخرى ما بين مخدرات وسلاح.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث إسنا من ضبط العاطل وبحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وكميات من الشابو وسلاح ناري «فرد خرطوش» ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر العاطل بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري بهدف الدفاع عن النفس لمواصلة نشاطه غير المشروع، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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