بعد قرار البرلمان الإيراني، ميرسك: سفننا تواصل الإبحار عبر مضيق هرمز

أكدت شركة ميرسك العالمية للشحن البحري: أن سفنها لا تزال تبحر بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز، رغم التوترات المتصاعدة في المنطقة عقب موافقة البرلمان الإيراني مبدئيًا على مشروع قرار بإغلاق المضيق.

جاهزون لإعادة تقييم الموقف

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أنها تتابع تطورات الأوضاع الأمنية عن كثب، مؤكدة أنها مستعدة لإعادة تقييم تحركاتها وخططها التشغيلية بناءً على المستجدات والمعلومات المتاحة لضمان سلامة الشحنات والطاقم.

توازن بين الاستمرارية والسلامة

يأتي موقف ميرسك ضمن جهودها للحفاظ على استمرارية سلاسل الإمداد العالمية، مع الحرص في الوقت نفسه على تأمين السفن وتفادي أي مخاطر محتملة في أحد أكثر الممرات.

البرلمان الإيراني يقرر إغلاق مضيق هرمز

وأفادت وكالة رويترز أن البرلمان الإيراني وافق على مشروع قرار يُجيز إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط عالميًا، في خطوة تصعيدية تعكس التوترات الإقليمية المتزايدة.

القرار النهائي بيد أعلى هيئة أمنية في البلاد



رغم موافقة البرلمان، إلا أن تنفيذ القرار لا يزال مرهونًا بموافقة "المجلس الأعلى للأمن القومي" الإيراني، والذي يُعد الجهة المخولة باتخاذ القرارات الإستراتيجية والأمنية العليا في البلاد.

أهمية مضيق هرمز عالميًا



ويُعتبر مضيق هرمز شريانًا حيويًا لتجارة النفط والغاز العالمية، حيث يمر من خلاله حوالي 20% من صادرات النفط البحرية في العالم. وأي خطوة لإغلاقه من شأنها أن تُحدث هزات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية وتزيد من التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.