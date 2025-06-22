الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال: استهدفنا عشرات المواقع العسكرية في ‎إيران اليوم بـ 30 طائرة حربية

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم مواقع صواريخ وطائرات مسيرة في أصفهان وبوشهر والأهواز ولأول مرة في منطقة يزد بإيران.

وأضاف جيش الاحتلال أن 30 طائرة حربية هاجمت عشرات الأهداف العسكرية في ‎إيران اليوم باستخدام أكثر من 60 قطعة ذخيرة.

 

الهجوم الأمريكي على إيران

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

تدمير البرنامج النووي الإيراني

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيث: تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، والضربات لم تستهدف القوات الإيرانية ولا الشعب الإيراني.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: نفذنا الليلة الماضية ضربات محددة الأهداف على 3 منشآت نووية إيرانية، والعملية ضد إيران كانت جريئة ورائعة وتم القضاء على القدرات النووية الإيرانية.

وتابع: الضربات كانت ناجحة وبشكل مذهل وساحق، وترامب أكد باستمرار لأكثر من 10 سنوات أن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال إيران ترامب الهجوم الأمريكي على إيران البرنامج النووي الإيراني

مواد متعلقة

نائب ترامب: تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة بمضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها

إيران تؤكد عدم وجود "أي خطر" قرب المواقع النووية المستهدفة من أمريكا

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: تعرضنا لهجومين صاروخيين من إيران

ترامب بعد قصف المنشآت النووية: هدفنا منع طهران من تخصيب اليورانيوم.. على إيران صنع السلام.. وأي رد من ضد أمريكا سيقابل بقوة أكبر بكثير

الأكثر قراءة

خروج زوجة حسام حسن من قسم العامرية بعد قرار إخلاء سبيلها بقضية ضرب زوجها

بعد قرار البرلمان الإيراني، ميرسك: سفننا تواصل الإبحار عبر مضيق هرمز

نائب ترامب: تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة بمضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها

كانوا نايمين زي الملايكة، ننشر أقوال المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة خنقًا بالشروق

أبرزها الفول والدقيق والسكر، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

جون إدوارد يرفض التجديد لـ عبدالله السعيد لهذا السبب

البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز

التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة الشروق.. الأم تخلصت من صغارها الثلاثة بسبب أزمة مالية والنيابة تأمر بحبسها

خدمات

المزيد

سعر السكر الأحد 22-6-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد 22-6-2025 في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: الغش في الامتحانات سلوك محرم يهدر الحقوق ويهدم مبدأ تكافؤ الفرص

لماذا سمي يوم السبت بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يرد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية